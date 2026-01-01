Sport Metz Handball VS Gyor Audi Eto KC LES ARÊNES Metz

Sport Metz Handball VS Gyor Audi Eto KC

Sport Metz Handball VS Gyor Audi Eto KC LES ARÊNES Metz samedi 10 janvier 2026.

Sport Metz Handball VS Gyor Audi Eto KC

LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-10 16:00:00
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

GP9Tout public
  .

LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sport Metz Handball VS Gyor Audi Eto KC Metz a été mis à jour le 2026-01-06 par AGENCE INSPIRE METZ