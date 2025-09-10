Sport Metz Handball VS HAC Handball Les Arènes Metz

Sport Metz Handball VS HAC Handball Les Arènes Metz mercredi 10 septembre 2025.

Sport Metz Handball VS HAC Handball

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 20:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

J2Tout public

.

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sport Metz Handball VS HAC Handball Metz a été mis à jour le 2025-09-03 par AGENCE INSPIRE METZ