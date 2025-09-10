Sport Metz Handball VS HAC Handball Les Arènes Metz
Sport Metz Handball VS HAC Handball Les Arènes Metz mercredi 10 septembre 2025.
Sport Metz Handball VS HAC Handball
Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-10 20:00:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
J2Tout public
.
Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sport Metz Handball VS HAC Handball Metz a été mis à jour le 2025-09-03 par AGENCE INSPIRE METZ