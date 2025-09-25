Sport Metz Handball VS JDA Dijon LES ARÊNES Metz
Sport Metz Handball VS JDA Dijon LES ARÊNES Metz mercredi 7 janvier 2026.
Sport Metz Handball VS JDA Dijon
LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-07 20:00:00
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
J11Tout public
.
LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sport Metz Handball VS JDA Dijon Metz a été mis à jour le 2025-09-25 par AGENCE INSPIRE METZ