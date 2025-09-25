Sport Metz Handball VS Toulon Métropole Var Handball LES ARENES Metz
Sport Metz Handball VS Toulon Métropole Var Handball LES ARENES Metz mercredi 11 février 2026.
Sport Metz Handball VS Toulon Métropole Var Handball
LES ARENES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 20:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
J15Tout public
.
LES ARENES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sport Metz Handball VS Toulon Métropole Var Handball Metz a été mis à jour le 2025-09-25 par AGENCE INSPIRE METZ