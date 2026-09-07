Sport & Nature, Salle des fêtes Claude Nougaro, Saint-Clar-de-Rivière
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes Claude Nougaro · Saint-Clar-de-Rivière
Informations pratiques
Sport & Nature Samedi 12 septembre, 09h00 Salle des fêtes Claude Nougaro Haute-Garonne
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00
Samedi 12 septembre 2026, le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne (CDH31) et Yann Asso vous donnent rendez-vous à Saint-Clar-de-Rivière pour une journée sportive, solidaire et inclusive !
L’objectif ?
Récolter des fonds pour aider Yann Asso à financer l’achat d’une joëlette, afin de permettre à davantage de personnes en situation de handicap de profiter de sorties et d’activités en pleine nature.
Il reste encore des places, alors on compte sur vous !
Que vous soyez sportif, marcheur, valide ou en situation de handicap, vous êtes les bienvenus ! Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider l’association à concrétiser ce beau projet.
Salle des fêtes Claude Nougaro – Saint-Clar-de-Rivière
Départ à partir de 10h
10 € par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
100 % des bénéfices reversés à Yann Asso
Les places pour les personnes nécessitant du matériel adapté sont limitées.
N’attendez plus pour vous inscrire !
Et surtout, partagez ce post autour de vous : famille, amis, collègues… Chaque inscription compte !
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Et si vous faisiez une bonne action tout en passant un super moment ?
Comité HandiSport Départemental de Haute-Garonne