Sport & Nature, Salle des fêtes Claude Nougaro, Saint-Clar-de-Rivière

Informations pratiques

Sport & Nature Samedi 12 septembre, 09h00 Salle des fêtes Claude Nougaro Haute-Garonne

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:30:00+02:00

Samedi 12 septembre 2026, le Comité Départemental Handisport de la Haute-Garonne (CDH31) et Yann Asso vous donnent rendez-vous à Saint-Clar-de-Rivière pour une journée sportive, solidaire et inclusive !

L’objectif ?

Récolter des fonds pour aider Yann Asso à financer l’achat d’une joëlette, afin de permettre à davantage de personnes en situation de handicap de profiter de sorties et d’activités en pleine nature.

Il reste encore des places, alors on compte sur vous !

Que vous soyez sportif, marcheur, valide ou en situation de handicap, vous êtes les bienvenus ! Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider l’association à concrétiser ce beau projet.

Salle des fêtes Claude Nougaro – Saint-Clar-de-Rivière

Départ à partir de 10h

10 € par personne

Gratuit pour les moins de 12 ans

100 % des bénéfices reversés à Yann Asso

Les places pour les personnes nécessitant du matériel adapté sont limitées.

N’attendez plus pour vous inscrire !

Et surtout, partagez ce post autour de vous : famille, amis, collègues… Chaque inscription compte !

Salle des fêtes Claude Nougaro 31600 Saint-Clar-de-Rivière Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://yannasso.s2.yapla.com/fr/event-121988 »}]

Et si vous faisiez une bonne action tout en passant un super moment ?

Comité HandiSport Départemental de Haute-Garonne