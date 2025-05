Sport pour tous – Chemillé-sur-Indrois, 9 juillet 2025 16:00, Chemillé-sur-Indrois.

Indre-et-Loire

Sport pour tous Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-09 18:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Pour tous, quels que soient l’âge ou le niveau, venez bouger ensemble en plein air.

Au programme avec Frédérique

16h Tabata + circuit training

16h45 Pilates

17h15 Stretching

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

English :

For everyone, whatever your age or level, come and move together in the open air.

On the program with Frédérique:

4pm: Tabata + circuit training

4.45pm: Pilates

5.15pm: Stretching

German :

Für alle, unabhängig von Alter oder Niveau: Bewegen Sie sich gemeinsam im Freien.

Auf dem Programm mit Frédérique

16:00 Uhr: Tabata + Zirkeltraining

16.45 Uhr: Pilates

17.15 Uhr: Stretching

Italiano :

Per tutti, indipendentemente dall’età e dal livello, venite a muovervi insieme all’aria aperta.

In programma con Frédérique

ore 16.00: Tabata + allenamento a circuito

ore 16.45: Pilates

17.15: Stretching

Espanol :

Para todos, sea cual sea su edad o nivel, venga a moverse juntos al aire libre.

En el programa con Frédérique

16h: Tabata + entrenamiento en circuito

16h45: Pilates

17h15: Estiramientos

