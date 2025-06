Sport pour tous multisports Place des droits de l’homme Nontron 8 juillet 2025 07:00

Dordogne

Sport pour tous multisports Place des droits de l’homme Maison des Sports Nontron Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Foot, basket, hand ball, tennis de table … De 17h à 18h30 pour les 6/12 ans et de 19h à 21h pour ados et adultes, équipements fournis.

Foot, basket, hand ball, tennis de table … De 17h à 18h30 pour les 6/12 ans et de 19h à 21h pour ados et adultes, équipements fournis. .

Place des droits de l’homme Maison des Sports

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 26 52

English : Sport pour tous multisports

Soccer, basketball, handball, table tennis… From 5pm to 6:30pm for 6/12 year olds and from 7pm to 9pm for teens and adults, equipment provided.

German : Sport pour tous multisports

Fußball, Basketball, Handball, Tischtennis … Von 17:00 bis 18:30 Uhr für 6/12-Jährige und von 19:00 bis 21:00 Uhr für Jugendliche und Erwachsene, Ausrüstung wird gestellt.

Italiano :

Calcio, pallacanestro, pallamano, ping-pong… Dalle 17.00 alle 18.30 per i bambini di 6/12 anni e dalle 19.00 alle 21.00 per gli adolescenti e gli adulti, attrezzatura fornita.

Espanol : Sport pour tous multisports

Fútbol, baloncesto, balonmano, tenis de mesa… De 17:00 a 18:30 para niños de 6/12 años y de 19:00 a 21:00 para adolescentes y adultos, material proporcionado.

L’événement Sport pour tous multisports Nontron a été mis à jour le 2025-06-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin