Pour les séniors ( « réseau PEPS » sport sur ordonnance), prévoir sac à dos et eau.

Route de Savignac-de-Nontron Parking de l’étang des Nouailles

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 26 52

English : Sport pour tous sport santé seniors

For seniors (« PEPS network » sports on prescription), bring a backpack and water.

German : Sport pour tous sport santé seniors

Für Senioren (« PEPS-Netzwerk » Sport auf Verordnung), Rucksack und Wasser mitbringen.

Italiano :

Per gli anziani (sport « rete PEPS » su prescrizione), portare uno zaino e acqua.

Espanol : Sport pour tous sport santé seniors

Para las personas mayores (deportes « red PEPS » por prescripción facultativa), llevar una mochila y agua.

