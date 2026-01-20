Sport Raid de la Transat Rue Henri Matisse Montivilliers

Sport Raid de la Transat

Début : 2026-02-07 17:45:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Envie de courir ? Réfléchir ? Chercher ? Trouver ? Tout ça dans la bonne humeur ? Alors venez participer à la 14ème édition du RAID’OBS, le raid d’orientation nocturne en équipe organisé par le COBS, samedi 7 février 2026 à Montivilliers.

Le COBS vous invite à son Raid d’orientation de nuit en équipe de 2 à 4 coureurs. L’édition 2026 vous accueillera au gymnase Christian Gand, rue Henri Matisse à Montivilliers.

Plusieurs circuits sont proposés, voici les conditions d’inscription

– Raideur 21 km Ouvert uniquement aux personnes majeures (20 € par personne non-licenciée FFCO)

– Orienteur 15 km Ouvert aux personnes à partir de 16 ans (18 € par personne non-licenciée FFCO)

– Trotteur 8 km Ouvert aux personnes à partir de 13 ans (14 € par personne non-licenciée FFCO)

Les mineurs de 13 ans, 14 ans et 15 ans peuvent s’inscrire sur le parcours trotteur, à condition d’être accompagnés d’une personne majeure (sauf pour les licenciés FFCO H/D14 en 2026, autorisés à courir non accompagnés). .

Rue Henri Matisse Gymnase Christian Gand à Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

