Sport randonnée Rue Etienne Gantrel Metz

Sport randonnée

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle

La MJC CS des 4 Bornes vous propose une randonnée dans Metz !

Ouvert à toutes et à tous.Tout public

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 79 24 52

English :

The MJC CS des 4 Bornes invites you to take a walk around Metz!

Open to all.

German :

Das MJC CS des 4 Bornes schlägt Ihnen eine Wanderung durch Metz vor!

Offen für alle und jeden.

Italiano :

Il MJC CS des 4 Bornes organizza una passeggiata nei dintorni di Metz!

Aperta a tutti.

Espanol :

El MJC CS des 4 Bornes organiza un paseo por Metz

Abierto a todos.

