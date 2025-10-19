Sport Run des Pertuis L’Houmeau

Sport Run des Pertuis L’Houmeau dimanche 19 octobre 2025.

Sport Run des Pertuis

Plage de L’Houmeau L’Houmeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

20 km dans un site magnifique, de L’Houmeau à Rivedoux-Plage dans l’île de Ré.

Venez encourager les coureurs.

.

Plage de L’Houmeau L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Sport Run des Pertuis

20 km in a magnificent setting, from L’Houmeau to Rivedoux-Plage on the Ile de Ré.

Come and cheer on the runners.

German : Sport Run des Pertuis

20 km in einer wunderschönen Gegend, von L’Houmeau nach Rivedoux-Plage auf der Île de Ré.

Kommen Sie und feuern Sie die Läufer an.

Italiano :

20 km in un contesto magnifico, da L’Houmeau a Rivedoux-Plage sull’Ile de Ré.

Venite a fare il tifo per i corridori.

Espanol : Deporte Run des Pertuis

20 km en un marco magnífico, de L’Houmeau a Rivedoux-Plage en la isla de Ré.

Venga a animar a los corredores.

L’événement Sport Run des Pertuis L’Houmeau a été mis à jour le 2025-10-08 par Nous La Rochelle