Sport Run des Pertuis L’Houmeau
Sport Run des Pertuis L’Houmeau dimanche 19 octobre 2025.
Sport Run des Pertuis
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
20 km dans un site magnifique, de L’Houmeau à Rivedoux-Plage dans l’île de Ré.
Venez encourager les coureurs.
Plage de L’Houmeau L’Houmeau 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Sport Run des Pertuis
20 km in a magnificent setting, from L’Houmeau to Rivedoux-Plage on the Ile de Ré.
Come and cheer on the runners.
German : Sport Run des Pertuis
20 km in einer wunderschönen Gegend, von L’Houmeau nach Rivedoux-Plage auf der Île de Ré.
Kommen Sie und feuern Sie die Läufer an.
Italiano :
20 km in un contesto magnifico, da L’Houmeau a Rivedoux-Plage sull’Ile de Ré.
Venite a fare il tifo per i corridori.
Espanol : Deporte Run des Pertuis
20 km en un marco magnífico, de L’Houmeau a Rivedoux-Plage en la isla de Ré.
Venga a animar a los corredores.
