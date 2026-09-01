Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Sport Santé & Convivialité : tous ensemble pour bouger

Complexe sportif du Chambon Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de Septembre Bouge, le club de gym de Dompierre-sur-Besbre, géré par le Comité départemental EPGV de l’Allier, organise une après-midi sportive et conviviale le samedi 19 septembre, de 14h à 17h, au Complexe sportif du Chambon.

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Complexe sportif du Chambon Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 49 12 codepepgv03@gmail.com

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English :

As part of “Septembre Bouge,” the Dompierre-sur-Besbre gym club, run by the Allier Departmental EPGV Committee, is organizing a fun and friendly sports afternoon on Saturday, September 19, from 2:00 p.m. to 5:00 p.m., at the Chambon Sports Complex.

L’événement Sport Santé & Convivialité : tous ensemble pour bouger Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire