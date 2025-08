Sport-Santé-Élastiques au square du Docteur Calmette avec 15e en fête Square du docteur Calmette PARIS

Sport-Santé-Élastiques au square du Docteur Calmette avec 15e en fête Square du docteur Calmette PARIS samedi 30 août 2025.

Pour garder l’esprit des Jeux de Paris, la Mairie du 15e et ses partenaires organisent 15e en fête du 18 juin au 31 août.

Dans ce cadre, l’Amicale Paris Plaine 15 (APP 15) vous propose de vous dépenser accompagné des conseils d’un coach nutrition, durant des animations faites pour améliorer la pratique du sport à travers de recommandations utiles pour votre santé.

Autour d’un goûter qui réunira toutes les générations dans la bonne humeur, le samedi 30 août, c’est l’occasion de prendre part à des activités diverses qui contribueront à votre bien-être.

Participez à des animations en présence d’un coach nutrition et santé autour d’un goûter partagé et ouvert à tous !

Le samedi 30 août 2025

de 15h00 à 18h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Square du docteur Calmette 2, rue Jean-Sicard 75015 PARIS