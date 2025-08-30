SPORT SANTÉ PAGAIE SANTÉ Saint-Bauzille-de-Putois

SPORT SANTÉ PAGAIE SANTÉ Saint-Bauzille-de-Putois samedi 30 août 2025.

SPORT SANTÉ PAGAIE SANTÉ

Parc du Plan d’Eau Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Améliorer sa condition physique en douceur, profiter des bienfaits de la nature, stimuler sa concentration et sa coordination et enfin s’engager dans une dynamique de santé durable, profitable et adaptée, sont les quatre bonnes raisons de ne pas manquer cette journée.

Le Club de Canoë-Kayak de la Haute Vallée de l’Hérault organise, avec le concours de la Ville de Saint Bauzille de Putois, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, une journée d’activité physique ludique ouverte à tous.

En solo, entre amis ou en famille, les participants s’initieront au Stand Up Paddle (options fitness et yoga) après un réveil musculaire.

La totalité des frais d’inscription sera reversée à « Au-delà des océans » pour soutenir son action envers les femmes atteintes d’un cancer du sein.

Horaires

10h Accueil des participants

10h30 12h Réveil musculaire

12h 13h30 Apéritif offert par le CK2H et repas tiré du sac

13h30 17h Initiation Paddle, Fit & Yoga-Paddle .

Parc du Plan d’Eau Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 61 77 59 95 lz.marozeau@gmail.com

English :

A gentle way to improve your physical condition, enjoy the benefits of nature, stimulate your concentration and coordination, and engage in a sustainable, profitable and adapted health dynamic these are the four good reasons not to miss this day.

German :

Auf sanfte Weise die körperliche Fitness verbessern, die Vorzüge der Natur genießen, Konzentration und Koordination fördern und schließlich eine nachhaltige, gewinnbringende und angepasste Gesundheitsdynamik anstreben das sind vier gute Gründe, diesen Tag nicht zu verpassen.

Italiano :

Migliorare dolcemente la propria condizione fisica, godere dei benefici della natura, stimolare la concentrazione e la coordinazione e, infine, essere coinvolti in un’iniziativa sanitaria sostenibile, redditizia e appropriata: ecco i quattro buoni motivi per non perdere questa giornata.

Espanol :

Mejorar suavemente la condición física, disfrutar de los beneficios de la naturaleza, estimular la concentración y la coordinación y, por último, participar en una iniciativa de salud sostenible, rentable y adecuada: éstas son las cuatro buenas razones para no perderse este día.

