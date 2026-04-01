Sport Santé Senior Gymnase municipal des sables Paray-le-Monial

Sport Santé Senior

Gymnase municipal des sables Avenue de Châlon Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 13:30:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Sport Senior Santé, journée découverte gratuite pickeball, danse de groupe, activ’mémoire, discussion golf, swin golf, marche nordique. .

Gymnase municipal des sables Avenue de Châlon Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 41 23 55 president@coders71.fr

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English : Sport Santé Senior

L’événement Sport Santé Senior Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-23 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I