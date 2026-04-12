SPORT SANTÉ SENIORS

Vendémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Pour sa 4ème édition, l’événement Sport Santé Séniors se déroulera sur la commune de Vendémian.

Pour sa 4ème édition, l’événement Sport Santé Séniors se déroulera sur la commune de Vendémian.

Au programme, une randonnée de 6km avec un départ entre 10h et 10h30 au pôle multiservices de Vendémian.

Un apéritif offert à midi et une restauration au milieu du parcours avec un repas tiré du sac.

Un bon moyen de découvrir ou redécouvrir la biodiversité de notre territoire ! Des ateliers photo, des jeux collectifs seront également au menu de cette belle journée. .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 4th edition, the Sport Santé Séniors event will take place in Vendémian.

L’événement SPORT SANTÉ SENIORS Vendémian a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT