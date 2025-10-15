Sport, santé, solidarité tous à l’eau avec Aquarose ! Châteauneuf-de-Galaure

Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2025-10-15 19:00:00

fin : 2025-10-15 21:00:00

2025-10-15

La communauté de communes Porte de DrômArdèche renouvelle l’événement solidaire et sportif de l’an dernier en soutien à Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Piscine des collines Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 49 78

English :

The Porte de Drôm-Ardèche communauté de communes is repeating last year?s sports and solidarity event in support of October Rose, the month of breast cancer screening awareness.

German :

Die Communauté de communes Porte de DrômArdèche wiederholt die solidarische und sportliche Veranstaltung des letzten Jahres zur Unterstützung des Rosa Oktobers, dem Monat der Sensibilisierung für die Früherkennung von Brustkrebs.

Italiano :

La Comunità di Comuni Porte de Drôm-Ardèche ripropone l’evento sportivo e di solidarietà dello scorso anno a sostegno dell’Ottobre Rosa, il mese dello screening del tumore al seno.

Espanol :

La Mancomunidad de Municipios de Porte de Drôm-Ardèche repite el evento deportivo y solidario del año pasado en apoyo del Octubre Rosa, mes de la detección del cáncer de mama.

