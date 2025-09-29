Sport santé testez des activités dans les clubs ! Caen

La Ville de Caen et ses partenaires vous invitent à découvrir le sport santé, cette pratique sportive adaptée pour rester en bonne santé, se soigner et se sentir bien !

9 clubs caennais vous accueillent gratuitement et sans inscription pour découvrir 19 activités différentes.

9 clubs caennais vous accueillent gratuitement et sans inscription pour découvrir 19 activités différentes sur 45 créneaux par semaine.

Parmi les clubs partenaires

AJIQ

AGC

ASLCV

ASPTT Caen

Caen Athlétic Club

Caen Calvados Haltérophilie Musculation

Caen Nord Basket

Entente Nautique Caennaise

La Butte .

English : Sport santé testez des activités dans les clubs !

The City of Caen and its partners invite you to discover sport for health, a sport that helps you stay healthy, look after yourself and feel good!

9 clubs in Caen welcome you, free of charge and without registration, to discover 19 different activities.

German : Sport santé testez des activités dans les clubs !

Die Stadt Caen und ihre Partner laden Sie ein, den Gesundheitssport zu entdecken, diese angepasste sportliche Praxis, um gesund zu bleiben, sich zu pflegen und sich wohl zu fühlen!

9 Caener Vereine empfangen Sie kostenlos und ohne Anmeldung, um 19 verschiedene Aktivitäten zu entdecken.

Italiano :

La Città di Caen e i suoi partner vi invitano a scoprire lo sport sano, un modo per tenersi in forma, prendersi cura di sé e sentirsi bene!

9 club di Caen vi accoglieranno gratuitamente e senza iscrizione per scoprire 19 attività diverse.

Espanol :

La ciudad de Caen y sus socios le invitan a descubrir el deporte saludable, una forma de mantenerse en forma, cuidarse y sentirse bien

9 clubes de Caen le acogerán gratuitamente y sin inscripción para descubrir 19 actividades diferentes.

