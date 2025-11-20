Sport Séance animée par les étudiants STAPS LE CAP Metz
Sport Séance animée par les étudiants STAPS LE CAP Metz jeudi 20 novembre 2025.
Sport Séance animée par les étudiants STAPS
LE CAP 1 avenue Robert Schuman Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2025-11-20 17:30:00
fin : 2025-11-20 18:30:00
Date(s) :
2025-11-20
Envie de commencer l’hiver en mode actif et fun ?
On organise une séance de sport gratuite avec une asso étudiante !
Peu importe ton niveau, viens te défouler, rencontrer du monde et te réchauffer avant l’arrivée du froid.
Ambiance chill et bonne énergie garanties !
Pas de matériel nécessaire, nombre de places limité.Tout public
0 .
LE CAP 1 avenue Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 55 76
English :
Want to start the winter in active, fun mode?
We’re organizing a free sports session with a student association!
Whatever your level, come and let off steam, meet new people and warm up before the cold sets in.
Chill atmosphere and good energy guaranteed!
No equipment required, limited number of places.
German :
Lust, den Winter aktiv und mit Spaß zu beginnen?
Wir organisieren eine kostenlose Sportstunde mit einer Studentenorganisation!
Egal, welches Niveau du hast, komm vorbei, tob dich aus, lerne neue Leute kennen und wärme dich vor der Ankunft der Kälte auf.
Chillige Atmosphäre und gute Energie sind garantiert!
Keine Ausrüstung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
Volete iniziare l’inverno in modo attivo e divertente?
Stiamo organizzando una sessione sportiva gratuita con un’associazione studentesca!
Qualunque sia il vostro livello, venite a sfogarvi, a conoscere nuove persone e a riscaldarvi prima che arrivi il freddo.
Atmosfera rilassata ed energia garantita!
Non è richiesta l’attrezzatura, il numero di posti è limitato.
Espanol :
¿Quieres empezar el invierno en modo activo y divertido?
Organizamos una sesión deportiva gratuita con una asociación de estudiantes
Sea cual sea tu nivel, ven a desahogarte, a conocer gente nueva y a entrar en calor antes de que llegue el frío.
Ambiente relajado y buena energía garantizados
No es necesario equipamiento, plazas limitadas.
L’événement Sport Séance animée par les étudiants STAPS Metz a été mis à jour le 2025-11-04 par AGENCE INSPIRE METZ