Sport séances découvertes adultes compétition Gymnase Périgueux Metz

Sport séances découvertes adultes compétition Gymnase Périgueux Metz mercredi 27 août 2025.

Sport séances découvertes adultes compétition

Gymnase Périgueux 9 rue de Périgueux Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Vendredi 2025-08-27 20:00:00

fin : 2025-08-27 22:00:00

2025-08-27 2025-08-29

Nos équipes féminines et masculines reprennent dès le 18 août !

Lundi de 20h30 à 22h30 au Gymnase André Malraux

Mercredi & Vendredi de 20h00 à 22h00 au Gymnase Périgueux

C’est le moment idéal pour venir découvrir le volley !

Les nouveaux arrivants bénéficient de 2 séances d’essai gratuites.Tout public

Gymnase Périgueux 9 rue de Périgueux Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

Our men’s and women’s teams are back in action on August 18!

Mondays from 8.30pm to 10.30pm at the Gymnase André Malraux

Wednesday & Friday from 20:00 to 22:00 at Gymnase Périgueux

It’s the perfect time to discover volleyball!

Newcomers benefit from 2 free trial sessions.

German :

Unsere Frauen- und Männerteams starten ab dem 18. August wieder!

Montag von 20:30 bis 22:30 Uhr im Gymnasium André Malraux

Mittwoch & Freitag von 20:00 bis 22:00 Uhr im Gymnasium Périgueux

Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um vorbeizukommen und Volleyball zu entdecken!

Neuankömmlinge erhalten 2 kostenlose Probetrainings.

Italiano :

Le nostre squadre maschili e femminili tornano in azione dal 18 agosto!

Il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 presso la Palestra André Malraux

Mercoledì e venerdì dalle 20:00 alle 22:00 presso la Palestra di Périgueux

È il momento ideale per scoprire la pallavolo!

I nuovi arrivati hanno diritto a 2 sessioni di prova gratuite.

Espanol :

Nuestros equipos masculino y femenino vuelven a la acción a partir del 18 de agosto

Los lunes de 20.30 a 22.30 en el Gymnase André Malraux

Miércoles y viernes de 20:00 a 22:00 en el Gimnasio de Périgueux

¡Es el momento perfecto para descubrir el voleibol!

Los principiantes tienen 2 sesiones de prueba gratuitas.

