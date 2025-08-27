Sport séances découvertes adultes compétition Gymnase Périgueux Metz
Nos équipes féminines et masculines reprennent dès le 18 août !
Lundi de 20h30 à 22h30 au Gymnase André Malraux
Mercredi & Vendredi de 20h00 à 22h00 au Gymnase Périgueux
C’est le moment idéal pour venir découvrir le volley !
Les nouveaux arrivants bénéficient de 2 séances d’essai gratuites.Tout public
Gymnase Périgueux 9 rue de Périgueux Metz 57070 Moselle Grand Est
English :
Our men’s and women’s teams are back in action on August 18!
Mondays from 8.30pm to 10.30pm at the Gymnase André Malraux
Wednesday & Friday from 20:00 to 22:00 at Gymnase Périgueux
It’s the perfect time to discover volleyball!
Newcomers benefit from 2 free trial sessions.
German :
Unsere Frauen- und Männerteams starten ab dem 18. August wieder!
Montag von 20:30 bis 22:30 Uhr im Gymnasium André Malraux
Mittwoch & Freitag von 20:00 bis 22:00 Uhr im Gymnasium Périgueux
Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um vorbeizukommen und Volleyball zu entdecken!
Neuankömmlinge erhalten 2 kostenlose Probetrainings.
Italiano :
Le nostre squadre maschili e femminili tornano in azione dal 18 agosto!
Il lunedì dalle 20.30 alle 22.30 presso la Palestra André Malraux
Mercoledì e venerdì dalle 20:00 alle 22:00 presso la Palestra di Périgueux
È il momento ideale per scoprire la pallavolo!
I nuovi arrivati hanno diritto a 2 sessioni di prova gratuite.
Espanol :
Nuestros equipos masculino y femenino vuelven a la acción a partir del 18 de agosto
Los lunes de 20.30 a 22.30 en el Gymnase André Malraux
Miércoles y viernes de 20:00 a 22:00 en el Gimnasio de Périgueux
¡Es el momento perfecto para descubrir el voleibol!
Los principiantes tienen 2 sesiones de prueba gratuitas.
