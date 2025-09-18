Sport semaine de la mobilité balade urbaine Centre d’Intervention et de Secours des Sapeurs pompiers de Metz Metz

Sport semaine de la mobilité balade urbaine Centre d’Intervention et de Secours des Sapeurs pompiers de Metz Metz jeudi 18 septembre 2025.

Sport semaine de la mobilité balade urbaine

Centre d’Intervention et de Secours des Sapeurs pompiers de Metz 2 rue Henry de Ranconval Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 09:30:00

fin : 2025-09-18 12:00:00

Date(s) :

2025-09-18

À l’occasion de la Semaine de la mobilité, cette balade urbaine sensibilise les participants aux déplacements à pied en toute sécurité.

Elle permet de découvrir les nouvelles règles de circulation, les nouveaux aménagements urbains, d’identifier les situations à risque et de connaître les bonnes pratiques à adopter pour se déplacer en toute sécurité.

Le parcours fait 1,5 km du Centre Pompidou-Metz à la place de la République.Tout public

0 .

Centre d’Intervention et de Secours des Sapeurs pompiers de Metz 2 rue Henry de Ranconval Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 53 69

English :

As part of Mobility Week, this urban stroll teaches participants how to get around safely on foot.

It allows participants to discover new traffic rules and urban developments, identify risk situations and learn about the best practices for getting around safely.

The route is 1.5 km long, from Centre Pompidou-Metz to Place de la République.

German :

Anlässlich der Mobilitätswoche sensibilisiert dieser Stadtspaziergang die Teilnehmer für das sichere Zu-Fuß-Gehen.

Sie lernen die neuen Verkehrsregeln und Stadtgestaltungen kennen, erkennen Risikosituationen und erfahren, wie man sich sicher fortbewegen kann.

Die Strecke ist 1,5 km lang und führt vom Centre Pompidou-Metz bis zur Place de la République.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Mobilità, questa passeggiata urbana è stata ideata per sensibilizzare sull’importanza di viaggiare a piedi in sicurezza.

È un’occasione per informarsi sulle nuove norme del traffico e sulla pianificazione urbana, per identificare le situazioni ad alto rischio e per conoscere le migliori pratiche per spostarsi in sicurezza.

Il percorso è lungo 1,5 km, dal Centre Pompidou-Metz a Place de la République.

Espanol :

En el marco de la Semana de la Movilidad, este paseo urbano pretende concienciar sobre la importancia de desplazarse a pie de forma segura.

Ofrece la oportunidad de informarse sobre las nuevas normas de tráfico y planificación urbana, identificar situaciones de alto riesgo y conocer las mejores prácticas para desplazarse con seguridad.

El recorrido es de 1,5 km, desde el Centre Pompidou-Metz hasta la Place de la République.

L’événement Sport semaine de la mobilité balade urbaine Metz a été mis à jour le 2025-09-03 par AGENCE INSPIRE METZ