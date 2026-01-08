Sport Semi-marathon de La Rochelle Stade Armand Bouffenie La Rochelle

Sport Semi-marathon de La Rochelle

Stade Armand Bouffenie Avenue Edmond Grasset La Rochelle Charente-Maritime

Le semi-marathon de La Rochelle fêtera cette année sa 45ème édition.

Stade Armand Bouffenie Avenue Edmond Grasset La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 05 40 aunisathletisme@sfr.fr

English : Sport Semi-marathon de La Rochelle

The La Rochelle half-marathon celebrates its 45th edition this year.

