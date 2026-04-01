Sport Senior santé Gymnase municipal des sables Paray-le-Monial

Sport Senior santé

Gymnase municipal des sables Avenue Chalon-sur-Saône Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 13:30:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Comité Départementale de la retraite Sportive de Saône et Loire

Sport Senior Santé

Journée découverte gratuite

le mardi 14 avril 2026

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h .

Gymnase municipal des sables Avenue Chalon-sur-Saône Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 41 23 55 president@coders71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sport Senior santé

L’événement Sport Senior santé Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I