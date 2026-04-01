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Sport Senior santé Gymnase municipal des sables Paray-le-Monial

Sport Senior santé Gymnase municipal des sables Paray-le-Monial mardi 14 avril 2026.

Lieu : Gymnase municipal des sables

Adresse : Avenue Chalon-sur-Saône

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sport Senior santé

Gymnase municipal des sables Avenue Chalon-sur-Saône Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 13:30:00
fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Comité Départementale de la retraite Sportive de Saône et Loire
Sport Senior Santé
Journée découverte gratuite
le mardi 14 avril 2026
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h   .

Gymnase municipal des sables Avenue Chalon-sur-Saône Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 41 23 55  president@coders71.fr

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English : Sport Senior santé

L’événement Sport Senior santé Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I