Sport Senior santé Gymnase municipal des sables Paray-le-Monial
Sport Senior santé Gymnase municipal des sables Paray-le-Monial mardi 14 avril 2026.
Sport Senior santé
Gymnase municipal des sables Avenue Chalon-sur-Saône Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 13:30:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Comité Départementale de la retraite Sportive de Saône et Loire
Sport Senior Santé
Journée découverte gratuite
le mardi 14 avril 2026
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h .
Gymnase municipal des sables Avenue Chalon-sur-Saône Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 41 23 55 president@coders71.fr
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English : Sport Senior santé
L’événement Sport Senior santé Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I