Sport seniors en plein air : Basketball, Boxe et Zumba par l’association Sensations Inclusives Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris

L’association Sensations Inclusives organise des séances multisports adaptées aux seniors, combinant basket, boxe et Zumba pour travailler la coordination, l’endurance et le renforcement musculaire dans un cadre inclusif et convivial. Ces activités permettent d’améliorer la mobilité, la confiance en soi et le bien-être tout en favorisant les échanges et la mixité entre participants. Encadrées par des professionnels, ces séances sont accessibles à tous les niveaux et adaptées aux capacités de chacun.

Jour et horaires : Tous les jeudis de 14h30 à 15h30, du 6 mars au 5 juillet (hors vacances scolaires)

Tous les vendredis de 10h à 11h, du 6 mars au 5 juillet (hors vacances scolaires) Où?

– Le jeudi au Quartier Algérie (TEP Porte des Lilas, Parc du Chapeau Rouge, Place Charles Monselet)

– Le vendredi au Quartier Barbanègre (TEP Barbanègre, Parc de La Villette, Place Joinville) Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Une séance hebdomadaire de basket, boxe et Zumba, proposée par Sensations Inclusives, ouverte aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides pour une pratique sportive accessible à tous.

Du vendredi 06 mars 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

vendredi

de 10h00 à 11h00

jeudi

de 14h30 à 15h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T11:00:00+01:00

fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T11:00:00+02:00;2026-03-12T14:30:00+02:00_2026-03-12T15:30:00+02:00;2026-03-13T10:00:00+02:00_2026-03-13T11:00:00+02:00;2026-03-19T14:30:00+02:00_2026-03-19T15:30:00+02:00;2026-03-20T10:00:00+02:00_2026-03-20T11:00:00+02:00;2026-03-26T14:30:00+02:00_2026-03-26T15:30:00+02:00;2026-03-27T10:00:00+02:00_2026-03-27T11:00:00+02:00;2026-04-02T14:30:00+02:00_2026-04-02T15:30:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T11:00:00+02:00;2026-04-09T14:30:00+02:00_2026-04-09T15:30:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T11:00:00+02:00;2026-04-16T14:30:00+02:00_2026-04-16T15:30:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T11:00:00+02:00;2026-04-23T14:30:00+02:00_2026-04-23T15:30:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T11:00:00+02:00;2026-04-30T14:30:00+02:00_2026-04-30T15:30:00+02:00;2026-05-01T10:00:00+02:00_2026-05-01T11:00:00+02:00;2026-05-07T14:30:00+02:00_2026-05-07T15:30:00+02:00;2026-05-08T10:00:00+02:00_2026-05-08T11:00:00+02:00;2026-05-14T14:30:00+02:00_2026-05-14T15:30:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T11:00:00+02:00;2026-05-21T14:30:00+02:00_2026-05-21T15:30:00+02:00;2026-05-22T10:00:00+02:00_2026-05-22T11:00:00+02:00;2026-05-28T14:30:00+02:00_2026-05-28T15:30:00+02:00;2026-05-29T10:00:00+02:00_2026-05-29T11:00:00+02:00;2026-06-04T14:30:00+02:00_2026-06-04T15:30:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T11:00:00+02:00;2026-06-11T14:30:00+02:00_2026-06-11T15:30:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T11:00:00+02:00;2026-06-18T14:30:00+02:00_2026-06-18T15:30:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T11:00:00+02:00;2026-06-25T14:30:00+02:00_2026-06-25T15:30:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T11:00:00+02:00;2026-07-02T14:30:00+02:00_2026-07-02T15:30:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T11:00:00+02:00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour 75019 Paris

info@sensationsinclusives.org



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