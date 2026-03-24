Sport Séniors en Plein Air : danse au Bois de Vincennes par KEATBECK Bois de Vincennes Paris

La Compagnie Keatbeck propose un cycle de cours de danse accessibles à tous les niveaux, dans un cadre naturel et inspirant. Ces séances permettent de travailler la fluidité du mouvement, la coordination et l’expression corporelle, tout en profitant des bienfaits de la pratique en extérieur. Un espace de liberté et de créativité ouvert à tous les amateurs de danse.

Jour et horaires : A voir avec l’association KEATBECK

Contact : alexane@keatbeck.com

Tel : 06.51.70.63.30. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Danse en plein air, destinées aux adultes, pour s’exprimer, bouger et profiter d’un moment de bien-être à travers le mouvement.

Du mardi 24 mars 2026 au jeudi 18 juin 2026 :

gratuit

alexane@keatbeck.com

+33651706330

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-24T01:00:00+01:00

fin : 2026-06-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris

+33651706330 alexane@keatbeck.com



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