Sport Séniors en Plein Air : danse au Bois de Vincennes par KEATBECK Bois de Vincennes Paris
Sport Séniors en Plein Air : danse au Bois de Vincennes par KEATBECK Bois de Vincennes Paris mardi 24 mars 2026.
La Compagnie Keatbeck propose un cycle de cours de danse accessibles à tous les niveaux, dans un cadre naturel et inspirant. Ces séances permettent de travailler la fluidité du mouvement, la coordination et l’expression corporelle, tout en profitant des bienfaits de la pratique en extérieur. Un espace de liberté et de créativité ouvert à tous les amateurs de danse.
Jour et horaires :
A voir avec l’association KEATBECK
Contact : alexane@keatbeck.com
Tel : 06.51.70.63.30.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Danse en plein air, destinées aux adultes, pour s’exprimer, bouger et profiter d’un moment de bien-être à travers le mouvement.
Du mardi 24 mars 2026 au jeudi 18 juin 2026 :
gratuit
alexane@keatbeck.com
+33651706330
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-24T01:00:00+01:00
fin : 2026-06-19T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bois de Vincennes Porte Dorée 75012 Paris
+33651706330 alexane@keatbeck.com
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