Sport seniors en plein air : Gym douce et marche sportive par le KIOSQUE SPORTIF Jardin du Luxembourg PARIS

LE KIOSQUE SPORTIF organise des séances de gym douce et de marche sportive adaptées aux seniors, combinant étirements, exercices de respiration et renforcement musculaire léger. Cette activité permet de préserver la mobilité articulaire, de prévenir les douleurs et d’entretenir une bonne condition physique en douceur. Encadrées par des professionnels, ces séances sont idéales pour une remise en mouvement progressive dans un cadre convivial.

Jour et horaires : Tous les vendredis à partir de 14h30, du 13 mars au 18 décembre. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sport Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Une séance hebdomadaire de gym douce et de marche sportive, proposée par LE KIOSQUE SPORTIF, pour améliorer sa souplesse, son équilibre et son bien-être physique en plein air.

Du vendredi 13 mars 2026 au vendredi 18 décembre 2026 :

vendredi

de 14h30 à 16h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T15:30:00+01:00

fin : 2026-12-18T17:00:00+01:00

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Jardin du Luxembourg 2, rue Auguste-Comte 75006 PARIS

+33782523820 lekiosquesportif@gmail.com



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