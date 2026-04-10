Sport seniors en plein air : Multisports avec l’association VIACTI Place Félix eboué Paris

L’association Viacti organise des séances MULTISPORTS spécialement conçues pour les seniors, avec des activités adaptées favorisant la mobilité, la coordination et le plaisir du jeu en groupe. Différents sports adaptés et des jeux de ballon sont proposés pour entretenir sa forme tout en s’amusant. Accessible à tous les niveaux, ces séances permettent de développer le lien social tout en pratiquant une activité physique en douceur.

Jour et Horaires : Tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h, du 21 avril au 09 juillet. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sports Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Une séance hebdomadaire MULTISPORTS pour les seniors, proposée par Viacti, afin de bouger et de partager un moment dynamique et convivial en équipe.

Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

mardi, jeudi

de 16h30 à 18h00

gratuit

INSCRIPTION SUR contact@viacti.com

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T19:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T16:30:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-23T16:30:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-28T16:30:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-30T16:30:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-05T16:30:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-07T16:30:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-12T16:30:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-14T16:30:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-19T16:30:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-21T16:30:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-26T16:30:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-28T16:30:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-06-02T16:30:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-04T16:30:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-09T16:30:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-11T16:30:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-16T16:30:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-18T16:30:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-23T16:30:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-25T16:30:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-30T16:30:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-02T16:30:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-07T16:30:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-09T16:30:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00

Place Félix eboué 8, place Félix Eboué 75012 Paris

lusgarten.stephane@gmail.com



Afficher la carte du lieu Place Félix eboué et trouvez le meilleur itinéraire

