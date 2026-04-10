Sport seniors en plein air : Multisports avec l’association VIACTI Place Félix eboué Paris
Sport seniors en plein air : Multisports avec l’association VIACTI Place Félix eboué Paris mardi 21 avril 2026.
L’association Viacti organise des séances MULTISPORTS spécialement conçues pour les seniors, avec des activités adaptées favorisant la mobilité, la coordination et le plaisir du jeu en groupe. Différents sports adaptés et des jeux de ballon sont proposés pour entretenir sa forme tout en s’amusant. Accessible à tous les niveaux, ces séances permettent de développer le lien social tout en pratiquant une activité physique en douceur.
Jour et Horaires :
Tous les mardis et jeudis de 16h30 à 18h, du 21 avril au 09 juillet.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Sports Séniors en Plein Air, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Une séance hebdomadaire MULTISPORTS pour les seniors, proposée par Viacti, afin de bouger et de partager un moment dynamique et convivial en équipe.
Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :
mardi, jeudi
de 16h30 à 18h00
gratuit
INSCRIPTION SUR contact@viacti.com
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T16:30:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-23T16:30:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-28T16:30:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-30T16:30:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-05T16:30:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-07T16:30:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-12T16:30:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-14T16:30:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-19T16:30:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-21T16:30:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-26T16:30:00+02:00_2026-05-26T18:00:00+02:00;2026-05-28T16:30:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-06-02T16:30:00+02:00_2026-06-02T18:00:00+02:00;2026-06-04T16:30:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-09T16:30:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-11T16:30:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-16T16:30:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-18T16:30:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-23T16:30:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-25T16:30:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-30T16:30:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-02T16:30:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-07T16:30:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-09T16:30:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00
Place Félix eboué 8, place Félix Eboué 75012 Paris
lusgarten.stephane@gmail.com
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