Sport seniors, Saint-Martin-de-Seignanx

Sport seniors

Place Jean Rameau Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Vous avez plus de 60 ans et souhaitez pratiquer une activité sportive ?

Bonne idée ! Quel que soit votre âge, il est important pour votre équilibre et votre santé de bouger votre corps. Cela permet de conserver une bonne motricité, de préserver une certaine autonomie mais aussi de rencontrer du monde et de lutter contre l’isolement. Ces activités seniors gratuites sont proposées tout au long de l’année aux Saint-martinois.

Jeux, renforcements et habiletés motrices le vendredi 30 janvier à 10h.

Gratuit, ouvert à tous.

Plus d’info et inscriptions au 06 75 35 09 30. .

+33 6 75 35 09 30

English : Sport seniors

