SPORT TAMBOURIN LES TAMBOURINS DU GÉOPARC ATELIERS DÉCOUVERTE ET MATCH DE DÉMONSTRATION Avenue Arnaud Beltrame Gignac Hérault

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

C’est dans le cadre de la candidature au label Géoparc Mondial UNESCO , portée par le Département de l’Hérault, que la Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin organise les Tambourins du Géoparc ,

avec le concours du Géoparc Terres d’Hérault, de la Ville de Gignac, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

Ainsi, le mercredi 25 juin, des ateliers d’initiation à ce sport traditionnel héraultais seront proposés, avenue Arnaud Beltrame, suivis d’un match de démonstration.

Plusieurs joueurs de Sport Tambourin de haut niveau seront de la partie

• Matthieu Liron Vainqueur d’une Coupe de France -Licencié au Tambourin Club Gignacois

• Gaëtan Delaporte Champion du Monde 2012 3 coupes de France 3 championnats de France, 4 supers coupes Licencié au Tambourin Club Gignacois

• Alexandre Mazo Champion du Trophée Condor et du Trophée Nelson Paillou (National 2 Licencié au Tambourin Club de Vendémian

• Marius Gay Champion du Monde 2022 Licencié au Club de Cazouls d’Hérault

• Antonin Gay 5 Championnats de France 3 Coupes de France 2 Super Coupes Champion du Monde 2022 Licencié au Club de Cazouls d’Hérault

• Florian Palau 2 Championnats de France 5 Super Coupes 1 Coupe de France Licencié au Tambourin Club Gignacois

• Lucas Rabastens 1 Super Coupe Licencié au Tambourin Club Gignacois

• Alexandre Pierron 7 Coupes de France 7 Championnats de France 7 Supers Coupes 1 titre de Champion du Monde Licencié au Tambourin Club Gignacois

• Florian Amet Sport Tambourin Extérieur Champion N2 + Tambourin Indoor Champion du Monde Champion de France 4 Coupes de France 1 Championnat d’Europe Licencié au Club de Florensac

• Gauthier Escrig 3 Coupes de France 3 Championnats de France Licencié au Tambourin Club Gignacois .

Avenue Arnaud Beltrame

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

The Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin is organizing the « Tambourins du Géoparc » as part of the Hérault department?s application for the « UNESCO World Geopark » label,

German :

Im Rahmen der Bewerbung um das Label « Globaler Geopark der UNESCO », die vom Département Hérault getragen wird, organisiert der französische Verband für Ballspiel mit der Trommel die « Tambourins du Géoparc »,

Italiano :

La Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin organizza i « Tambourins du Géoparc » nell’ambito della candidatura del Dipartimento dell’Hérault al marchio di Geoparco mondiale dell’UNESCO,

Espanol :

La Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin organiza los « Tambourins du Géoparc » en el marco de la candidatura del Departamento de Hérault al sello de Geoparque Mundial de la UNESCO,

