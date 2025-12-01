Sport tournoi international futsal LES ARÊNES Metz

Sport tournoi international futsal

La Fédération Française de Football organisera un tournoi international de Futsal aux Arènes de Metz du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2025.

L’Equipe de France Futsal (10ème au classement FIFA) participera à ce tournoi dans le cadre de sa préparation à la phase finale de l’UEFA Euro 2026, du 20 janvier au 7 février en Lettonie, en Lituanie, et en Slovénie. Les Bleus affronteront la Colombie (27ème FIFA) le vendredi 19 décembre. L’autre demi-finale opposera, le même jour, le Paraguay (12ème FIFA) à la Croatie (15ème). Les vainqueurs des deux demi-finales se retrouveront en finale le dimanche 21 décembre.

L’Equipe de France Futsal disputera une rencontre internationale à Metz pour la première fois de son histoire.

Les Arènes de Metz accueilleront la première confrontation internationale entre la France et la Colombie.

Le calendrier du tournoi

Vendredi 19 décembre 2025 17h00 Croatie Paraguay

Vendredi 19 décembre 2025 20h00 France Colombie

Dimanche 21 décembre 2025 14h00 Finale pour la 3ème place

Dimanche 21 décembre 2025 17h00 FinaleTout public

LES ARÊNES 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The French Football Federation will be organizing an international Futsal tournament at the Metz Arena from Friday December 19 to Sunday December 21, 2025.

Equipe de France Futsal (ranked 10th FIFA) will take part in the tournament as part of its preparations for the UEFA Euro 2026 finals, to be held from January 20 to February 7 in Latvia, Lithuania and Slovenia. Les Bleus will face Colombia (ranked 27th FIFA) on Friday December 19. On the same day, the other semi-final will pit Paraguay (12th FIFA) against Croatia (15th). The winners of the two semi-finals will meet in the final on Sunday December 21.

The French Futsal Team will be playing an international match in Metz for the first time in its history.

The Metz Arena will host the first international match between France and Colombia.

Tournament schedule

Friday, December 19, 2025 5:00 pm: Croatia ? Paraguay

Friday, December 19, 2025 8:00 pm: France ? Colombia

Sunday, December 21, 2025 2:00 PM: Final for 3rd place

Sunday, December 21, 2025 5:00 PM: Final

