Sport Tous en mouvement avec La Journée en forme Le Havre 22 juin 2025 14:00

Seine-Maritime

Sport Tous en mouvement avec La Journée en forme Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-22 14:00:00

fin : 2025-06-22 18:00:00

2025-06-22

La Ville du Havre vous invite à un après-midi sportif à l’occasion de La Journée en forme, dimanche 22 juin de 14h à 18h. Venez tester gratuitement de nombreuses activités sur terre et sur l’eau, accessibles à tous !

Envie de bouger, de découvrir de nouvelles disciplines ou simplement de passer un bon moment en famille ou entre amis ? La Journée en forme vous propose un programme riche d’activités sportives, ludiques et inclusives. Que vous soyez débutant ou amateur confirmé, chacun pourra participer à son rythme dans une ambiance festive et conviviale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire le plein d’énergie !

Au programme :

– Animations sportives terrestres (Quai Guillaume Le Testu et place du Général de Gaulle) :

Petits et grands pourront s’initier à une grande variété de sports terrestres aïkido, boxe, danse sur glace, escalade, escrime, football, gymnastique, football gaélique, tennis de table, karaté, rugby, roller, BMX, volley, basket, tir à l’arc… sans oublier les ateliers d’équilibre, draisiennes et autres animations surprises tout au long de l’après-midi.

– Animation nautiques et aquatiques (Bassin du Commerce)

Aviron, kayak, paddle, pédalo, plongée, voile, skimboard, wakeboard, water-polo… vous attendent pour une expérience rafraîchissante et ludique. N’oubliez pas votre maillot de bain !

– Visite guidée sportive et patrimoniale (Départ à 14h30 Gratuit Inscription sur place)

Une visite guidée sportive vous emmènera à la découverte du centre reconstruit, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Accompagnés d’un coach sportif et d’un guide-conférencier, vous sillonnerez à petites foulées les lieux emblématiques de la ville le bassin du Commerce, le Volcan, l’église Saint-Joseph ou encore l’Hôtel de Ville.

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45 contact@lehavre.fr

English : Sport Tous en mouvement avec La Journée en forme

The City of Le Havre invites you to a sporty afternoon on the occasion of La Journée en forme, Sunday June 22 from 2pm to 6pm. Come and try out a wide range of free activities on land and water, accessible to all!

Would you like to get moving, discover new disciplines or simply have a good time with family and friends? La Journée en forme offers a rich program of fun and inclusive sporting activities. Whether you’re a beginner or an experienced amateur, everyone will be able to participate at their own pace in a festive, friendly atmosphere. A not-to-be-missed opportunity to recharge your batteries!

On the program:

– Land-based sports activities (Quai Guillaume Le Testu and Place du Général de Gaulle):

Young and old alike can try their hand at a wide variety of land-based sports: aikido, boxing, ice dancing, climbing, fencing, soccer, gymnastics, Gaelic soccer, table tennis, karate, rugby, rollerblading, BMX, volleyball, basketball, archery? not forgetting balance workshops, draisies and other surprise activities throughout the afternoon.

– Nautical and aquatic activities (Bassin du Commerce)

Rowing, kayaking, paddleboarding, pedal-boating, diving, sailing, skimboarding, wakeboarding, water polo? await you for a refreshing and fun experience. Don’t forget your swimsuit!

– Sports and heritage guided tour (Departure 2:30pm Free On-site registration)

A guided sports tour will take you on a discovery of the rebuilt city center, a UNESCO World Heritage site. Accompanied by a sports coach and a tour guide, you’ll stroll through the city’s landmarks: the Bassin du Commerce, the Volcan, Saint-Joseph church and the Hôtel de Ville.

German :

Die Stadt Le Havre lädt Sie am Sonntag, dem 22. Juni, von 14 bis 18 Uhr zu einem sportlichen Nachmittag anlässlich des La Journée en forme ein. Testen Sie kostenlos zahlreiche Aktivitäten an Land und auf dem Wasser, die für alle zugänglich sind!

Haben Sie Lust, sich zu bewegen, neue Sportarten zu entdecken oder einfach nur eine gute Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen? Der Fitnesstag bietet Ihnen ein reichhaltiges Programm an sportlichen, spielerischen und inklusiven Aktivitäten. Ob Sie Anfänger oder erfahrener Amateur sind, jeder kann in seinem eigenen Tempo in einer festlichen und geselligen Atmosphäre teilnehmen. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um neue Energie zu tanken!

Auf dem Programm stehen:

– Sportliche Animationen an Land (Quai Guillaume Le Testu und Place du Général de Gaulle) :

Groß und Klein können eine Vielzahl von Landsportarten ausprobieren: Aikido, Boxen, Eistanz, Klettern, Fechten, Fußball, Gymnastik, Gaelic Football, Tischtennis, Karate, Rugby, Inlineskating, BMX, Volleyball, Basketball, Bogenschießen… und nicht zu vergessen die Balance-Workshops, Draisinen und andere Überraschungsanimationen während des ganzen Nachmittags.

– Wassersport und Wassersport (Bassin du Commerce)

Rudern, Kajak, Paddel, Tretboot, Tauchen, Segeln, Skimboard, Wakeboard, Wasserpolo? erwarten Sie für ein erfrischendes und spielerisches Erlebnis. Vergessen Sie Ihren Badeanzug nicht!

– Führung durch Sport und Kulturerbe (Abfahrt um 14:30 Uhr Kostenlos Anmeldung vor Ort)

Bei einer sportlichen Führung entdecken Sie das wiederaufgebaute Zentrum, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. In Begleitung eines Sporttrainers und eines Fremdenführers durchlaufen Sie die emblematischen Orte der Stadt: das Handelsbecken, den Vulkan, die Kirche Saint-Joseph oder das Rathaus.

Italiano :

La Città di Le Havre vi invita a un pomeriggio di sport a La Journée en forme, domenica 22 giugno dalle 14.00 alle 18.00. Venite a provare un’ampia gamma di attività a terra e in acqua, gratuite e aperte a tutti!

Volete muovervi, scoprire nuove discipline o semplicemente divertirvi con la famiglia e gli amici? La Journée en forme offre un ricco programma di attività sportive divertenti e inclusive. Che siate principianti o dilettanti esperti, ognuno potrà partecipare al proprio ritmo in un’atmosfera festosa e amichevole. Un’occasione imperdibile per fare il pieno di energia!

In programma:

– Attività sportive a terra (Quai Guillaume Le Testu e Place du Général de Gaulle):

Grandi e piccini potranno cimentarsi in un’ampia varietà di sport terrestri: aikido, pugilato, danza su ghiaccio, arrampicata, scherma, calcio, ginnastica, calcio gaelico, ping-pong, karate, rugby, rollerblade, BMX, pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, senza dimenticare laboratori di equilibrio, draiserie e altre attività a sorpresa durante il pomeriggio.

– Sport acquatici e attività acquatiche (Bassin du Commerce)

Canottaggio, kayak, paddle-board, pedalò, immersioni, vela, skimboard, wakeboard, pallanuoto, vi aspettano per un’esperienza rinfrescante e divertente. Non dimenticate il costume da bagno!

– Visita guidata allo sport e al patrimonio (Partenza alle 14.30 Gratis Iscrizione sul posto)

Una visita sportiva guidata vi porterà alla scoperta del centro ricostruito, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Accompagnati da un allenatore sportivo e da una guida/insegnante, percorrerete a piccoli passi i luoghi simbolo della città: il Bassin du Commerce, il Volcan, la chiesa di Saint-Joseph e il Municipio.

Espanol :

La Ciudad de Le Havre le invita a una tarde de deporte en La Journée en forme, el domingo 22 de junio de 14:00 a 18:00 horas. Venga a probar una amplia gama de actividades en tierra y agua, gratuitas y abiertas a todos

¿Quiere moverse, descubrir nuevas disciplinas o simplemente pasar un buen rato con la familia y los amigos? La Journée en forme ofrece un rico programa de actividades deportivas divertidas e inclusivas. Tanto si es un principiante como un aficionado experimentado, todos podrán participar a su ritmo en un ambiente festivo y cordial. Una ocasión única para reponer fuerzas

En el programa:

– Actividades deportivas en tierra (Quai Guillaume Le Testu y Place du Général de Gaulle):

Grandes y pequeños podrán probar una gran variedad de deportes en tierra: aikido, boxeo, danza sobre hielo, escalada, esgrima, fútbol, gimnasia, fútbol gaélico, tenis de mesa, kárate, rugby, patinaje, BMX, voleibol, baloncesto, tiro con arco… sin olvidar los talleres de equilibrio, los draisies y otras actividades sorpresa a lo largo de la tarde.

– Deportes náuticos y actividades acuáticas (Bassin du Commerce)

Remo, kayak, paddle-board, hidropedal, submarinismo, vela, skimboard, wakeboard, waterpolo… le esperan para refrescarse y divertirse. No olvide el bañador

– Visita guiada deportiva y patrimonial (Salida a las 14.30 h Gratuita Inscripción in situ)

Una visita deportiva guiada le llevará a descubrir el centro reconstruido, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Acompañado por un entrenador deportivo y un guía/conferenciante, dará pequeños paseos por los lugares emblemáticos de la ciudad: el Bassin du Commerce, el Volcan, la iglesia Saint-Joseph y el Ayuntamiento.

