Sport Trail des 7 Mares Stade Maurice Baquet Gonfreville-l’Orcher

Sport Trail des 7 Mares

Stade Maurice Baquet Rue du 1er Mai Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

2026-03-15

Le Trail des 7 Mares, le trail qui donne la patate, se déroulera le 15 mars 2026 !

Deux distances vous seront proposées. Un trail découverte et un trail court qui partiront du stade Maurice Baquet en passant par le Château d’Orcher, Rogerville et Gainneville. .

Stade Maurice Baquet Rue du 1er Mai Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie laboussole76@yahoo.fr

