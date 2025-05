Sport trail du Saint-Quentin – Plappeville, 1 juin 2025 00:00, Plappeville.

Moselle

Sport trail du Saint-Quentin Plappeville Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-01 00:00:00

2025-06-01

Une aventure inoubliable au coeur de la nature.Course enfants 1 et 2 Km

Marche nordique 10 Km

Le déca des fortifs 10 Km

L’effort des forts 21 Km

Marathon du Saint-Quentin 42 KmTout public

Plappeville 57050 Moselle Grand Est

English :

An unforgettable adventure in the heart of nature Children’s race 1 and 2 Km

Nordic Walking 10 Km

Le déca des fortifs 10 Km

L’effort des forts 21 Km

Saint-Quentin Marathon 42 Km

German :

Ein unvergessliches Abenteuer im Herzen der Natur.Kinderlauf 1 und 2 Km

Nordic Walking 10 Km

Le déca des fortifs 10 Km

L’effort des forts 21 Km

Marathon von Saint-Quentin 42 Km

Italiano :

Un’avventura indimenticabile nel cuore della natura Corsa per bambini 1 e 2 km

Camminata nordica 10 km

Le déca des fortifs 10 Km

Lo sforzo dei forti 21 Km

Maratona di Saint-Quentin 42 Km

Espanol :

Una aventura inolvidable en plena naturaleza Carrera infantil 1 y 2 km

Marcha nórdica 10 Km

Le déca des fortifs 10 Km

L’effort des forts 21 Km

Maratón de Saint-Quentin 42 Km

L’événement Sport trail du Saint-Quentin Plappeville a été mis à jour le 2025-05-09 par AGENCE INSPIRE METZ