Sport’ Troc de la JDH du Comité Dépt. Handisport 17 – Rue Gabriel Désiré Saint-Jean-d’Angély, 24 mai 2025 10:00, Saint-Jean-d'Angély.

Charente-Maritime

Sport’ Troc de la JDH du Comité Dépt. Handisport 17 Rue Gabriel Désiré Organisé lors de la Journée Départemental Handisport au Complexe du Coi Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Dans le cadre de la Journée Départementale Handisport, ce vide-grenier solidaire est exclusivement dédié aux articles liés au sport et au handisport.

Rue Gabriel Désiré Organisé lors de la Journée Départemental Handisport au Complexe du Coi

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 08 34 cd17@handisport.org

English :

As part of the Journée Départementale Handisport, this garage sale is exclusively dedicated to items related to sport and handisport.

German :

Im Rahmen des Tages des Departements für Behindertensport ist dieser solidarische Flohmarkt ausschließlich Artikeln gewidmet, die mit Sport und Behindertensport zu tun haben.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata dipartimentale dell’handisport, questo mercatino è dedicato esclusivamente agli articoli legati allo sport e all’handisport.

Espanol :

En el marco del Día Departamental del Deporte Manual, esta venta de garaje está dedicada exclusivamente a artículos relacionados con el deporte y el deporte manual.

