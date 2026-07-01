AGENDA · La Trinité
SPORT VACANCES, La Trinité, La Trinité
lundi 6 juillet 2026 · La Trinité
Informations pratiques
SPORT VACANCES 6 – 17 juillet La Trinité Martinique
Renseignements : Régie centrale 0596 58 20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00
La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique
Période d’encaissement pour les activités sportives des grandes vacances (kayak, tennis, beach-volley, football, basket, etc..) Du 06 au 17 juillet 2026. Mairie (Service Régie)