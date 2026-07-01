SPORT VACANCES, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

SPORT VACANCES 6 – 17 juillet La Trinité Martinique

Renseignements : Régie centrale 0596 58 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:30:00+02:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique

Période d’encaissement pour les activités sportives des grandes vacances (kayak, tennis, beach-volley, football, basket, etc..) Du 06 au 17 juillet 2026. Mairie (Service Régie)