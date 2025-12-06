Sport Voile Coupe de Noël Port de plaisance des Minimes La Rochelle

Sport Voile Coupe de Noël

Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

La Rochelle Nautique se pare de ses plus belles paillettes pour cette édition de la Coupe de Noël !

+33 5 46 44 49 20 contact@larochellenautique.com

English : Sport Sailing Coupe de Noël

La Rochelle Nautique is decked out in its finest glitter for this year’s Christmas Cup!

German : Sport Segeln Coupe de Noël

La Rochelle Nautique schmückt sich für diese Ausgabe des Weihnachtscups mit den schönsten Pailletten!

Italiano :

La Rochelle Nautique si veste dei suoi migliori lustrini per la Christmas Cup di quest’anno!

Espanol : Deporte Vela Coupe de Noël

La Rochelle Nautique se engalana con sus mejores galas para la Copa de Navidad de este año

