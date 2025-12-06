Sport Voile Coupe de Noël Port de plaisance des Minimes La Rochelle
Sport Voile Coupe de Noël Port de plaisance des Minimes La Rochelle samedi 6 décembre 2025.
Sport Voile Coupe de Noël
Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
La Rochelle Nautique se pare de ses plus belles paillettes pour cette édition de la Coupe de Noël !
.
Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 49 20 contact@larochellenautique.com
English : Sport Sailing Coupe de Noël
La Rochelle Nautique is decked out in its finest glitter for this year’s Christmas Cup!
German : Sport Segeln Coupe de Noël
La Rochelle Nautique schmückt sich für diese Ausgabe des Weihnachtscups mit den schönsten Pailletten!
Italiano :
La Rochelle Nautique si veste dei suoi migliori lustrini per la Christmas Cup di quest’anno!
Espanol : Deporte Vela Coupe de Noël
La Rochelle Nautique se engalana con sus mejores galas para la Copa de Navidad de este año
L’événement Sport Voile Coupe de Noël La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-04 par Nous La Rochelle