Sport Voile Trophée Navigatlantique Port de plaisance des Minimes La Rochelle

Sport Voile Trophée Navigatlantique

Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-08

Le traditionnel Trophée Navigatlantique !

.

Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 49 20 contact@larochellenautique.com

English : Sport Sailing Trophée Navigatlantique

The traditional Navigatlantique Trophy!

German : Sport Segeln Trophée Navigatlantique

Die traditionelle Trophäe Navigatlantique!

Italiano :

Il tradizionale Trofeo Navigatlantique!

Espanol : Deporte Vela Trophée Navigatlantique

¡El tradicional Trofeo Navigatlantique!

L’événement Sport Voile Trophée Navigatlantique La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-04 par Nous La Rochelle