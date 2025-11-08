Sport Voile Trophée Navigatlantique Port de plaisance des Minimes La Rochelle
Sport Voile Trophée Navigatlantique Port de plaisance des Minimes La Rochelle samedi 8 novembre 2025.
Sport Voile Trophée Navigatlantique
Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-08
Le traditionnel Trophée Navigatlantique !
.
Port de plaisance des Minimes Avenue Antoine Albeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 49 20 contact@larochellenautique.com
English : Sport Sailing Trophée Navigatlantique
The traditional Navigatlantique Trophy!
German : Sport Segeln Trophée Navigatlantique
Die traditionelle Trophäe Navigatlantique!
Italiano :
Il tradizionale Trofeo Navigatlantique!
Espanol : Deporte Vela Trophée Navigatlantique
¡El tradicional Trofeo Navigatlantique!
L’événement Sport Voile Trophée Navigatlantique La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-04 par Nous La Rochelle