Sportez-vous bien à Lauzerte avec la Danse Latino Solo Lauzerte

Début : 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-08-08 21:30:00

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

En juillet et août, la mairie de Lauzerte vous propose un programme d’activités sportives gratuites !

Rue de la Barbacane 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 13 65 09 63 animations@lauzerte.fr

English :

In July and August, Lauzerte town council offers a programme of free sporting activities!

German :

Im Juli und August bietet das Rathaus von Lauzerte ein Programm mit kostenlosen Sportaktivitäten an!

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, il Comune di Lauzerte propone un programma di attività sportive gratuite!

Espanol :

En julio y agosto, el Ayuntamiento de Lauzerte ofrece un programa de actividades deportivas gratuitas

