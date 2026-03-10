SPORTEZ-VOUS BIEN ! LAC DE BIDOT Fonsorbes
LAC DE BIDOT Chemin de Birazel Fonsorbes Haute-Garonne
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
2026-05-31
SPORTEZ-VOUS BIEN ! est un événement sport/santé, initié par la ville de Fonsorbes et le Dr Pasian Nicolas pour la cinquième année consécutive.
Sportez-vous bien ! a pour objectifs de
promouvoir l’activité physique et ses bienfaits sur la santé
prodiguer des conseils de prévention et de lutte contre la sédentarité
initier aux activités physiques. .
LAC DE BIDOT Chemin de Birazel Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 25 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SPORTEZ-VOUS BIEN! is a sport/health event initiated by the town of Fonsorbes and Dr Pasian Nicolas for the fifth year running.
