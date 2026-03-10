SPORTEZ-VOUS BIEN ! LAC DE BIDOT Fonsorbes

SPORTEZ-VOUS BIEN !

LAC DE BIDOT Chemin de Birazel Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-05-31

SPORTEZ-VOUS BIEN ! est un événement sport/santé, initié par la ville de Fonsorbes et le Dr Pasian Nicolas pour la cinquième année consécutive.

Sportez-vous bien ! a pour objectifs de

promouvoir l’activité physique et ses bienfaits sur la santé

prodiguer des conseils de prévention et de lutte contre la sédentarité

initier aux activités physiques. .

LAC DE BIDOT Chemin de Birazel Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 25 67

SPORTEZ-VOUS BIEN! is a sport/health event initiated by the town of Fonsorbes and Dr Pasian Nicolas for the fifth year running.

