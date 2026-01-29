Sportez-vous bien ! Vacances d’hiver Limoges

Sportez-vous bien ! Vacances d’hiver

L’opération Sportez-vous Bien à Limoges a pour but de proposer un programme d’activités sportives durant les vacances scolaires pour permettre aux jeunes de 6 à 16 ans de pratiquer un sport, découvrir de nouvelles activités sportives et les fondamentaux d’une discipline dans un cadre convivial et ludique.

De nombreuses disciplines sportives foot, basket, roller, escalade, canoë-kayak, stand up paddle, vtt, équitation, ski nautique, plongée, patinage, tennis, athlétisme … sont proposées en formule stage d’une semaine (matin ou après-midi).

Renseignement de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au par téléphone 05 55 45 65 50.

Le dépliant comportant le programme détaillé est à télécharger ci-dessous. Les inscriptions se font en ligne ou sur rendez-vous au service des sports. .

