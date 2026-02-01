SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster
SportiVallée Semaine Sportive
Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Lundi 2026-02-23 13:30:00
fin : 2026-02-23 18:00:00
2026-02-23
Sporti Vallée un rendez-vous sportif et convivial au cœur de la Vallée de Munster, proposant des animations et défis accessibles à tous.
Des vacances de février aux vacances de Noël, le Service Jeunesse propose un ensemble d’activités sportives et artistiques variés autour des thématiques de saisons.
Toute l’après-midi:
Toboggan géant, espace motricité, puissance 4, mikado et échiquier géant, babyfoot, badminton, golf découverte, brico rigolo, tir à la carabine laser, archery, grands jeux en bois, …
Mais aussi:
13h30-16h: jeux sportifs
16h-18h: football
Associations et partenaires:
14h-17h30: escalade (bulle d’escalade)
14h-16h30: krav maga (krav maga sw) .
Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 54 24 baj@cc-vallee-munster.fr
English :
Sporti Vallée: a friendly sports event in the heart of the Vallée de Munster, with activities and challenges open to all.
