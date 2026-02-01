SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster

SportiVallée Semaine Sportive

Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Début : Lundi 2026-02-23 13:30:00

fin : 2026-02-23 18:00:00

2026-02-23

Sporti Vallée un rendez-vous sportif et convivial au cœur de la Vallée de Munster, proposant des animations et défis accessibles à tous.

Des vacances de février aux vacances de Noël, le Service Jeunesse propose un ensemble d’activités sportives et artistiques variés autour des thématiques de saisons.

Toute l’après-midi:

Toboggan géant, espace motricité, puissance 4, mikado et échiquier géant, babyfoot, badminton, golf découverte, brico rigolo, tir à la carabine laser, archery, grands jeux en bois, …

Mais aussi:

13h30-16h: jeux sportifs

16h-18h: football

Associations et partenaires:

14h-17h30: escalade (bulle d’escalade)

14h-16h30: krav maga (krav maga sw) .

Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 54 24 baj@cc-vallee-munster.fr

English :

Sporti Vallée: a friendly sports event in the heart of the Vallée de Munster, with activities and challenges open to all.

