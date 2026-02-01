SportiVallée Semaine Sportive

Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 13:30:00

fin : 2026-02-24 18:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Sporti Vallée un rendez-vous sportif et convivial au cœur de la Vallée de Munster, proposant des animations et défis accessibles à tous.

Des vacances de février aux vacances de Noël, le Service Jeunesse propose un ensemble d’activités sportives et artistiques variés autour des thématiques de saisons.

Toute l’après-midi:

Toboggan géant, espace motricité, puissance 4, mikado, échiquier géant, babyfoot, badminton, golf découverte, brico rigolo, tir à la carabine laser, archery, grands jeux en bois, …

Mais aussi:

16h-18h: Hockey

Associations et partenaires:

13h30-18h: Animation lego (fanabrique)

14h-17h30: Escalade (bulle d’escalade)

14h-16h: Karaté (karaté club Munster)

Sporti’défis, défis individuels de 13h30 à 15h45 .

Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 54 24 baj@cc-vallee-munster.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sporti Vallée: a friendly sports event in the heart of the Vallée de Munster, with activities and challenges open to all.

L’événement SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme de la vallée de Munster