SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster
SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster jeudi 26 février 2026.
SportiVallée Semaine Sportive
Salle de sport Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-26 13:30:00
fin : 2026-02-26 18:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Venez relever le défi au cœur des paysages exceptionnels de la Vallée de Munster avec Sporti Vallée ! Cet événement sportif convivial propose plusieurs activités pour une journée 100 % sport et sensations.
Des vacances de février aux vacances de Noël, le Service Jeunesse propose un ensemble d’activités sportives et artistiques variés autour des thématiques de saisons.
Toute l’après-midi:
Toboggan géant, espace motricité, puissance 4 et mikado et échiquier géants, babyfoot, badminton, golf, brico rigolo, tir à la carabine laser, archery, grand jeux en bois, …
Mais aussi:
14h-17h: Défis cross training (11 ans et +, + adultes)
Associations et partenaires:
13h30-18h: Gladiateurs (Aéro trampoline)
14h-17h30: Escalade (Bulle d’escalade)
Sporti’défis, défis individuels de 13h30 à 15h45. .
Salle de sport Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 54 24 baj@cc-vallee-munster.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take up the challenge in the heart of the Vallée de Munster’s exceptional landscapes with Sporti Vallée! This friendly sporting event offers a range of activities for a day of 100% sport and thrills.
L’événement SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster