SportiVallée Semaine Sportive Muhlbach-sur-Munster

Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Venez relever le défi au cœur des paysages exceptionnels de la Vallée de Munster avec Sporti Vallée ! Cet événement sportif convivial propose plusieurs activités pour une journée 100 % sport et sensations.

Des vacances de février aux vacances de Noël, le Service Jeunesse propose un ensemble d’activités sportives et artistiques variés autour des thématiques de saisons.

Toute l’après-midi:

Toboggan géant, espace motricité, puissance 4 et mikado et échiquier géants, babyfoot, badminton, golf découverte, brico rigolo, tir à la carabine laser, archery, grand jeux en bois, …

Mais aussi:

16h-18h: Football

Associations et partenaires:

14h-17h30: Escalade (Bulle d’escalade)

14h-17h: Arts du cirque (Mélanie Munsch)

14h-16h: Judo (Les amis de la nature Section judo) .

Salle de sport Chemin Kraenbergweg, rue de l’église Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 54 24 baj@cc-vallee-munster.fr

English :

Take up the challenge in the heart of the Vallée de Munster’s exceptional landscapes with Sporti Vallée! This friendly sporting event offers a range of activities for a day of 100% sport and thrills.

