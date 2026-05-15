Sportons nous bien / Les Sorinières en fête ! Parc Hippolyte Derouet Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 14:00 –

Gratuit : oui Gratuit En famille, Personne en situation de handicap

///SPORTONS NOUS BIEN///Le service des sports vous donne rendez-vous pour tester les activités de plein air : tir à l’arc, corde-game, grimpe arbres, balade à poney, tennis, basket, biathlon laser ou encore tchoukball ! Le sport adapté sera aussi à l’honneur avec le baskin.???? De 14h à 18h, parc Hippolyte Derouet et salle Jules Léauté???? Parking vélos sur place et bar???? Gratuit, ouvert à toutes et tous?? Contact : service sports au 02 40 13 00 00 ou sport@ville-sorinieres.fr///LES SORINIERES EN FETE !///Prolongez la journée avec Les Sorinières en fête !Dès 18h : Fanfare brésilienne pour commencer la soirée en musique, 19h : apéritif offert par la Ville, 20h : concert du groupe Révolution avec des reprises de tubes indémodables !???? Dès 18h, parc Hippolyte Derouet???? Gratuit, ouvert à toutes et tous???? Bar sur place???? Amenez votre pique-nique?? Contact : service communication au 02 40 13 00 00 ou associations@ville-sorinieres.fr

Parc Hippolyte Derouet Centre Les Sorinières 44840



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