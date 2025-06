Sports day Liévin 29 juin 2025 07:00

Pas-de-Calais

Sports day Parc Rollencourt Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Le Sports day est un événement annuel qui rassemble les associations sportives, les passionnés de sport, les familles et les curieux !

Trottinette tout terrain, tour de grimpe, tyrolienne, … Mais aussi des simulateurs en réalité virtuelle. Surf, kayak, golf, venez tenter l’expérience immersive sur nos stands !

L’objectif est de pouvoir choisir le sport que les enfants pratiqueront à la rentrée. Mais c’est aussi la journée où chacun pourra s’amuser ! .

Parc Rollencourt Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 88 79

English :

Sports Day is an annual event that brings together sports associations, sports enthusiasts, families and the curious!

German :

Der Sports day ist eine jährliche Veranstaltung, die Sportvereine, Sportbegeisterte, Familien und Neugierige zusammenbringt!

Italiano :

La Giornata dello Sport è un evento annuale che riunisce associazioni sportive, appassionati, famiglie e curiosi!

Espanol :

El Día del Deporte es un acontecimiento anual que reúne a asociaciones deportivas, aficionados al deporte, familias y curiosos

L’événement Sports day Liévin a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme de Lens-Liévin