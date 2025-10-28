Sports de ballons Pirou
Sports de ballons Pirou mardi 28 octobre 2025.
Sports de ballons
City de Pirou Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .
City de Pirou Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Sports de ballons
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sports de ballons Pirou a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche