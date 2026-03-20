Sports de raquettes Bougez Ensemble Base de loisirs de la Sablière Le Palais-sur-Vienne

Sports de raquettes Bougez Ensemble

Base de loisirs de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Base de Loisirs de la Sablière du Palais-sur-Vienne propose de nouvelles activités sportives à destination des 50 ans et plus dans le cadre du programme Bougez Ensemble .

Testez le pickleball, le tennis de table et d’autres sports de raquette pour développer votre mobilité en douceur !

Inscriptions au préalable auprès des organisateurs. .

Base de loisirs de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr

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English : Sports de raquettes Bougez Ensemble

L’événement Sports de raquettes Bougez Ensemble Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Limoges Métropole