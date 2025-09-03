Sports en famille Saint-Affrique

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique Aveyron

Gratuit

Gratuit sur inscription

Mercredi 2025-09-03

2025-09-03

Envie de bouger en famille ? La Ville de Saint-Affrique et Le Quai vous invitent à découvrir le padel lors d’un atelier convivial et accessible à tous !

Initiation au Padel pour les enfants, à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Encadré par David du Service des Sports. .

Boulevard de la Capelle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Feel like getting active as a family? The town of Saint-Affrique and Le Quai invite you to discover padel during a friendly workshop open to all!

German :

Lust auf Bewegung mit der ganzen Familie? Die Stadt Saint-Affrique und Le Quai laden Sie ein, den Padel-Sport in einem geselligen und für alle zugänglichen Workshop zu entdecken!

Italiano :

Avete voglia di fare attività fisica in famiglia? La città di Saint-Affrique e Le Quai vi invitano a scoprire il padel durante un laboratorio amichevole aperto a tutti!

Espanol :

¿Le apetece practicar deporte en familia? La ciudad de Saint-Affrique y Le Quai le invitan a descubrir el pádel en un taller amistoso abierto a todos

