Le matin, de 10h à 12h, grâce à la mobilisation d’associations sportives du territoire, les enfants pourront s’initier gratuitement au taekwondo, au foot, au rugby, au handball ainsi qu’au basket.

Une initiation au fitness et au cardiotraining est également proposée (tout public).

Une après-midi animée par les doublettes de pétanque et des courses

Trois courses « enfants » (adaptées aux différentes tranches d’âges) animeront le début d’après-midi

-Départ à 15h pour les 7-9 ans, environ 1 km.

-Départ à 15h30 pour les 10-12 ans, environ 2 km.

-Départ à 16h pour les 13-17 ans, environ 3,5 km.

Course « parents-enfants » à 17h (enfants de moins de 7 ans, environ 1 km).

Les adultes pourront, quant à eux, participer au tournoi de pétanque en doublette et tenter de remporter le trophée.

Inscription sur place à partir de 10h, prévoir son matériel.

Lancement du tournoi à 14h. .

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 12 08 55 alexis.gau@agglo2b.fr

